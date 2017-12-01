Тюменцев ждут на показе фильмов о купце Чукмалдине

В Тюменском государственном университете подходят к завершению "Чукмалдинские дни", посвященные выдающемуся предпринимателю Николаю Чукмалдину.

6 декабря в губернаторском зале ИБЦ ТюмГУ пройдет биоскоп "В памяти потомков". На киносеансе зрителям покажут три видеосюжета о тюменском коммерсанте, там же можно будет пообщаться с авторами нового фильма "Наследие Чукмалдина". Вход свободный, начало в 15.00.