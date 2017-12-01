Тюменские школьники смогут на день стать студентами Школы перспективных исследований

9 декабря учащихся 10–11 классов приглашают провести день в новом научно-образовательном подразделении ТюмГУ — Школе перспективных исследований.

Ребята смогут побывать в современном и функциональном здании Школы и задать интересующие вопросы ее директору Андрею Щербенку, а также познакомиться с профессорами Школы, которые проведут занятия. Школьники смогут узнать, что значит учиться у преподавателей из разных стран, как учиться в билингвальной среде и каковы преимущества свободного образования с выбором профиля после второго курса.

Чтобы на один день стать студентом Школы перспективных исследований, нужно зарегистрироваться по ссылке, попутно выбрав интересные для себя лекции.

Фото: группа "Школа перспективных исследований" / vk.com