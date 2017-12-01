"Друзей не меняют": 15 лет с одной SIM-картой

МегаФон

Сегодня их смартфоны стали легче в три раза, тарифы – в 5 раз доступнее, а на экранах горит не первый стандарт EDGE, а заветный значок высокоскоростного интернета 4G. Чтобы совершить звонок, теперь достаточно только нажать зеленую кнопку, а не искать "зеленую" зону.

"Ровно 15 лет назад в регионы Урала проникла мобильная связь "МегаФона". За это время количество наших абонентов выросло до 6 000 000, в телефонах появился интернет, скорости которого сегодня могут достигать 300 Мбит/с. За эти годы наши абоненты изменились: у них появились семьи, многие переехали и сменили место работы. Жизнь стала другой и, конечно, появились новые требования к мобильной связи, которым мы стараемся соответствовать", – говорит директор "МегаФона" на Урале Валерий Величко.

Абоненты компании вспоминают появление в руках первых гаджетов и рассказывают о самых необычных звонках в своей жизни.

Олег Коневский, Пермь

Пресс-атташе хоккейного клуба "Молот-Прикамье", блогер, журналист

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Первый телефон.

– Nokia. Маленькие кнопки и микроскопический монохромный экран. Он был неубиваемый – делали на совесть. Хорошо помню момент, когда на смену пейджерам пришла мобильная связь – готов был прыгать от восторга.

Самый необычный звонок.

– Однажды я поднял трубку, а женский голос так уверенно и счастливо сообщает: "Милый, у нас двойня!". Чуть со стула не упал. Оказалось, разница между моим номером и номером счастливого отца была в одну цифру.

Мобильная связь сегодня

– Использую свой гаджет по-максимуму: работа, развлечения, покупки, учеба – да что угодно! Без телефона уже пресс-атташе не пресс-атташе, без него как без рук.

Почему МегаФон?

– Я с этим оператором с 2002 года. Мы дружим. А друзей не меняют!

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Константин Садаков, Киров

Креативный директор TomGarret&CreativeGroup

Первый телефон.

– Alcatel. Металлический. 15 лет назад единственным способом связи был голосовой вызов – для того, чтобы набрать номер, этот аппарат подходил идеально.

Самый необычный звонок.

– Когда я только подключил номер, очень часто получал звонки с просьбой забронировать сауну. Мой номер был похож на телефон одной из самых популярных саун в Кирове.

Мобильная связь сегодня

– Сегодня я ежедневно не только звоню и пишу SMS, но и часто "сижу" в интернете. Читаю соцсети, смотрю видео, общаюсь в мессенджерах, – в общем, делаю всё, что позволяет гаджет.

Почему МегаФон?

– В 2002-м наше агентство создавало рекламные кампании сначала для "МегаФона" в Кирове, а затем для всего филиала. С тех пор привязался. Меня устраивает качество связи, да и по характеру я однолюб, не "попрыгунчик". Константин в переводе с античного – "постоянный".

Как изменилась ваша жизнь за 15 лет

– Появилась большая семья – любимая жена, две дочки и сын. С нами живет тёща, она у меня мировая! Переехали в собственный дом с огородом, завели двух собак и счастливы.

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Ирина Шарова, Тюмень

Фотограф, владелица собственной фотостудии

Первый телефон.

– Alcatel One Touch, с полифонией. Увидела его в рекламе в журнале Seventeen и захотела. Очень любила этот аппарат.

Самый необычный звонок.

– Самым запомнившимся стал звонок с приглашением поехать на полярный круг. Это был пресс-тур компании "МегаФон", прошел уже не один год, а эту поездку вспоминаю до сих пор с особенным трепетом.

Мобильная связь сегодня

– За 15 лет многое изменилось, теперь - возможности безграничные. Я смотрю видео, пока еду в автобусе, слушаю подкасты, когда иду пешком, пролистываю ленту Инстаграм в любую свободную минуту. Подключила тариф "Включайся!" с бесплатным трафиком на прослушивание музыки – и наслаждаюсь всеми любимыми песнями безгранично.

Почему МегаФон?

– Люблю "МегаФон" за людей, которые работают в этой компании. Невероятно профессиональные, позитивные, развивающиеся.

Как изменилась ваша жизнь за 15 лет

– Получила профессию журналиста, сменила ее на фотографа, работаю на самом популярном городском сайте, создала вместе с коллегами фотостудию. Вышла замуж и развелась.