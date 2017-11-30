В регионе проживает 30 тысяч инвалидов трудоспособного возраста

Из них около 12 тысяч инвалидов имеют в индивидуальных программах реабилитации рекомендации по содействию в трудоустройстве. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

По данным ведомства, в течение этого года за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения обратилось 3997 инвалидов. Из них было трудоустроено 3072 человека.

Тюменцам с инвалидностью предлагают проходить профессиональное обучение и получать дополнительное профессиональное образование. По направлению органов службы занятости в регионе было организовано профессиональное обучение 89 граждан с инвалидностью, из них 58 инвалидов молодого возраста. Наиболее востребованны у них такие профессии, как парикмахер, охранник, кондитер, оператор заправочной станции, продавец, слесарь по КИПиА или по ремонту автомобилей, флорист, делопроизводитель, оператор котельных, портной, техник по ремонту персональных компьютеров.

Также граждане с инвалидностью могут воспользоваться услугой по содействию самозанятости. Собственное дело в рамках мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан оформили 20 инвалидов. Основными видами деятельности стали розничная торговля, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, пчеловодство, разведение крупного рогатого скота, ремонт обуви.