Стать участником олимпиады "Я – профессионал" можно, минуя отборочный тур

11:50 30 ноября 2017
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www.ssmu.ru
| Фото: www.ssmu.ru

Принять участие в заключительном этапе первой всероссийской олимпиады "Я – профессионал", минуя отборочный этап, смогут студенты, прошедшие не менее двух онлайн-курсов, утвержденных организаторами.

Как сообщается на официальном сайте олимпиады, студенты должны при этом предоставить сертификаты о прохождении онлайн-курсов с оценками "Хорошо" или "Отлично" до окончания регистрации на отборочный этап (5 декабря).

С полным перечнем доступных онлайн-курсов можно ознакомиться на официальном сайте олимпиады.

Отметим, что массовые открытые онлайн-курсы на сегодняшний день активно используются и в Тюменском государственном университете, который выступает организатором олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело". Это дает возможность всем желающим расширить кругозор, а студентам – эффективно подготовиться к сдаче экзаменов.

Теги: образование , ТюмГУ , студенты , Олимпиада
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