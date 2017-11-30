Стать участником олимпиады "Я – профессионал" можно, минуя отборочный тур

Принять участие в заключительном этапе первой всероссийской олимпиады "Я – профессионал", минуя отборочный этап, смогут студенты, прошедшие не менее двух онлайн-курсов, утвержденных организаторами.

Как сообщается на официальном сайте олимпиады, студенты должны при этом предоставить сертификаты о прохождении онлайн-курсов с оценками "Хорошо" или "Отлично" до окончания регистрации на отборочный этап (5 декабря).

С полным перечнем доступных онлайн-курсов можно ознакомиться на официальном сайте олимпиады.

Отметим, что массовые открытые онлайн-курсы на сегодняшний день активно используются и в Тюменском государственном университете, который выступает организатором олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело". Это дает возможность всем желающим расширить кругозор, а студентам – эффективно подготовиться к сдаче экзаменов.