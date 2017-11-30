Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино состоится в Тюмени

8 декабря в Тюмени пройдет III Открытый всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино "XXI ВЕК".
"В прошлом году кинофестиваль собрал 345 заявок с конкурсными работами более чем из 20 городов России. Посмотреть 20 лучших работ, отобранных со всей страны, собралось более 500 зрителей. В этом году фестиваль готов принять еще больше гостей и заявок", — говорит руководитель кинофестиваля Рустам Батталов.
Среди присланных от студентов фильмов жюри выберет самые достойные в номинациях "Лучший короткометражный игровой фильм", "Лучший социальный ролик" и "Лучший видеоклип". В рамках фестиваля эксперты в области кинематографа поделятся накопленным опытом и знаниями на мастер-классах. Авторам лучших работ подарят экшн-камеры для съемки в любых условиях GoPro Hero 4.
По подсчетам организаторов, в этом году на кинофестиваль поступило 420 заявок из 31 города России.
Мероприятие пройдет в 19:00 в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70).
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