Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино состоится в Тюмени

8 декабря в Тюмени пройдет III Открытый всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино "XXI ВЕК".

"В прошлом году кинофестиваль собрал 345 заявок с конкурсными работами более чем из 20 городов России. Посмотреть 20 лучших работ, отобранных со всей страны, собралось более 500 зрителей. В этом году фестиваль готов принять еще больше гостей и заявок", — говорит руководитель кинофестиваля Рустам Батталов.

Среди присланных от студентов фильмов жюри выберет самые достойные в номинациях "Лучший короткометражный игровой фильм", "Лучший социальный ролик" и "Лучший видеоклип". В рамках фестиваля эксперты в области кинематографа поделятся накопленным опытом и знаниями на мастер-классах. Авторам лучших работ подарят экшн-камеры для съемки в любых условиях GoPro Hero 4.

По подсчетам организаторов, в этом году на кинофестиваль поступило 420 заявок из 31 города России.

Мероприятие пройдет в 19:00 в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70).