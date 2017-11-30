Тюменцев приглашают вкусно и выгодно пообедать

В тюменском ресторане "Gold Сity" можно не только отпраздновать торжество, но и вкусно пообедать. Ресторан запустил специальную акцию: скидка 20 процентов на обед в период с 12 до 16 часов.
Заведение расположено в живописном уголке Тюмени, по адресу улица Республики, 281. В меню представлены разнообразные блюда, среди которых шашлык из ягненка, свиной шеи, семги, шампиньонов, голени цыпленка, а также дорадо на мангале, хачапури по-аджарски, кутабы и огромный выбор салатов на любой вкус.
Кроме того, в ресторане действует служба доставки любых блюд из меню. Сделать заказ и уточнить подробности можно по номеру 8 (3452) 68-97-97 или 8 (3452) 68-92-92.
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