Заведующую детсадом, откуда зимой в мороз убежал ребенок, признали виновной

В Тюмени заведующую детским садом №123, откуда в январе убежал пятилетний мальчик, суд признал виновной и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Напомним, 9 января один из воспитанников сада беспрепятственно ушел из учреждения и какое-то время в одиночку гулял по городу в тридцатиградусный мороз. Позже выяснилось, что около 12 часов дети отправились на сончас, в это время младший воспитатель покинула рабочее место, а после нее отлучилась и сама воспитатель. В итоге дети остались без присмотра. Во время сончаса охранник осуществлял обход территории, домофон на входной калитке не работал, она была открыта.

Блуждавшего по улице ребенка приметила женщина. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где работала, и позвонила в полицию. Мама пришла в парикмахерскую и забрала мальчика.

Органами следственного комитета было возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В суде заведующая виновной себя не признала. По ее мнению, ответственны за инцидент ее подчиненные.

До этого четверо сотрудников детского сада и работник охранной организации получили выговоры и замечания, воспитатель уволилась по собственному желанию. Детсад расторг договор на оказание охранных услуг с фирмой "Нимак+" и заключил с другой.

"Суд позицию заведующей во внимание не принял, поскольку ей неоднократно поступали жалобы на неработавший домофон от родителей, но она мер воздействия к своим подчиненным не принимала, а потому и должна сама нести уголовную ответственность", — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.