В тюменском "Пионере" развивают инклюзивное волонтерство

В Тюмени участники клуба общения молодых людей с особенностями здоровья "Горизонт", действующего на базе дворца "Пионер", приобщились к волонтерству.

Последний месяц был особенно богат на события. Инклюзивные волонтеры помогали в организации 150-летнего юбилея региональной организации "Красный Крест", фестиваля семейных династий "Вера надежда любовь", на празднике Белой трости в Институте педагогики и психологии, провели инклюзивные игры на форуме молодежи Тюменского района. Проектная группа клуба завершила реализацию проекта "СамоцветиХ" и подала на конкурс новый социальный проект.

"Несколько лет назад ребята, пришедшие в клуб, были растеряны, не уверены в себе, не шли на контакт. Многих привели родители. Для адаптации в обществе участникам клуба была предложена программа социальной абилитации "Перезагрузка", включающая инклюзивное образование, клубные встречи, туризм и волонтерскую деятельность, — рассказывают в пресс-службе "Пионера". — Теперь горизонтовцы подружились, активно посещают наши студии, пишут проекты, путешествуют и участвуют в общественной жизни — каждый нашел дело по душе и своим возможностям".