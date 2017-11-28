"Императорский маршрут" пройдет через Тюмень и Тобольск

13:50 28 ноября 2017
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Национальный туристический маршрут "Императорский маршрут" презентовали вчера на конференции "Внутренний туризм — точка роста региона" в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры России совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Первым этапом реализации национального туристского проекта станет "Маршрут памяти Императорской семьи – 2018", который пройдет по городам, где оказались в годы революции члены семьи Романовых и их окружения: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень.

Координатор проекта — департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Теги: туризм , Романовы
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