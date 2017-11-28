Театр наций показал тюменцам оригинальный "Метод Грёнхольма"

26 ноября в рамках совместной программы СИБУРа и Государственного театра наций на сцене Тюменской филармонии прошел показ спектакля "Метод Грёнхольма".

До начала спектакля актеры встретились со студентами творческих вузов в Молодежном театральном центре "Космос". Артисты спектакля поделились с участниками встречи своим видением постановки и тем, как они вживались в свои роли. "Сотрудничество компании СИБУР и Театра наций — это долголетняя история, — отметила главный эксперт по связям с государственными органами "СИБУР Тобольск" Елена Бельская. — Данный спектакль мы привозили в Тобольск два года назад, тогда он был принят с большими овациями. Взаимодействие с Театром наций — это вклад в развитие нашего региона, знакомство жителей с современными культурными тенденциями".

"Сотрудничество театра с такими компаниями как СИБУР — тот, двигатель, который позволит нам оставаться людьми движущимися, людьми, которые хотят развития культурной деятельности своей страны, — поделился актер Сергей Чонишвили. — У меня нет никаких сомнений, что сегодняшний спектакль получит отклик у людей в зале, все мы будем довольны и счастливы".

В спектакле "Метод Грёнхольма" речь идет об офисе и его обитателях. Точнее о том, как человек становится частью офисного "механизма". "Сегодня мы немного волнуемся, так как играть это спектакль в зале на 1200 мест достаточно сложно, — рассказал перед спектаклем актер Игорь Гордин. — Можно сказать, это небольшой подвиг для нас. "Метод Грёнхольма" выпускался как камерный спектакль, и премьера была на 200 человек. Интересно будет посмотреть, как воспримет спектакль такая большая аудитория, тем более что тюменцы уже знакомы с пьесой, будут следить не за развитием событий, а за тем, как играют московские артисты".

Отметим, что спектакль "Метод Грёнхольма" уже несколько лет с успехом идет в Тюменском драматическом театре, и уже смог полюбиться горожанам. "Мы всегда следим за тем, как развивается Театр наций, — говорит директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев. — Безусловно, актеры, которые там играют, являются примером для наших актеров. С большим интересом будет смотреть сегодняшний спектакль, да и тюменский зритель, я думаю, тоже, чтобы сравнить тот "Метод Грёнхольма", который уже седьмой год идет на сцене Тюменского театра и московскую постановку".

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Партнерство СИБУРа и Государственного театра наций ведется с 2015 года и реализуется в рамках направления "Культура" благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел", объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально значимых проектов в регионах присутствия. Подробная информация о благотворительной программе СИБУРа доступна на сайте: www.formula-hd.ru.

Государственный театр наций был создан в 1987 году как Театр Дружбы Народов, с 1991 года носит свое нынешнее название. Спектакли Театра Наций "Рассказы Шукшина" в постановке АлвисаХерманиса, "Фрекен Жюли" Томаса Остермайера, "Калигула" ЭймунтасаНякрошюса, "ГамлетIКоллаж" РобераЛепажа были показаны более чем в двадцати странах мира, на сценах Парижа, Амстердама, Гамбурга, Праги, Сантьяго и т. д.