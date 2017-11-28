ИДО ТюмГУ будет готовить юристов по очно-заочной форме

Юриспруденция – одно из популярных направлений подготовки в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета. Желающие начать обучение по очно-заочной форме в этом году могут подать документы до 30 ноября. Важно учесть, что поступить на данное направление могут только абитуриенты, имеющие высшее образование.

Очно-заочная форма применяется в ИДО ТюмГУ впервые. Она подразумевает непрерывный процесс образования на протяжении всего семестра. При этом студент будет выполнять задания дистанционно в онлайн-режиме раз в неделю в удобное для него время. Таким образом, образовательный процесс можно совмещать с повседневными делами и работой.

Уровень подготовки – бакалавриат. При поступлении учитываются результаты испытаний по обществознанию, истории и русскому языку.

Программа направлена на подготовку юристов, обладающих базовыми теоретическими и профессиональными прикладными навыками, способных решать практические задачи, прежде всего, в сфере правового сопровождения бизнес-процессов. Центральное место отводится изучению правового регулирования экономических отношений, в том числе безопасности личности и бизнеса.

Выпускник, завершивший обучение по направлению "Юриспруденция", сможет осуществлять различные виды деятельности в юридической профессии: правотворческую, правореализационную, правоприменительную, правоохранительную, правозащитную, экспертно-консультационную.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Института дистанционного образования ТюмГУ или по телефону +7 (3452) 59-76-79.