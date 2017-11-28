Отборочные испытания всероссийской олимпиады студентов стартуют 1 декабря

Отборочные испытания первой всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" состоятся с 1 по 10 декабря и по большинству направлений пройдут в онлайн-режиме.

Заявки на участие в олимпиаде по 27 направлениям подали более 125 тысяч студентов российских вузов. Регистрация проходит на сайте https://yandex.ru/profi/. Результаты отборочного этапа станут известны в конце декабря, после чего определятся участники заключительных испытаний.

Студенты, показавшие хорошие результаты на отборочном этапе, смогут поучаствовать в зимней школе по своему профилю. Для этого нужно будет подать заявку и написать мотивационное письмо. Занятия проведут преподаватели и представители бизнеса в крупных вузах страны.

Заключительный этап олимпиады пройдет с 27 по 30 января 2018 года, по большинству направлений – в очной форме в крупных вузах по всей стране. Участникам предложат выполнить задания в аудиториях, затем работы будут переданы на оценку комиссии.

Отметим, что Тюменский государственный университет выступает организатором олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело", следить за новостями по этой теме можно в специальной группе "ВКонтакте".

Результаты первой всероссийской олимпиады "Я – профессионал" подведут до 2 марта 2018 года. Студенты получат свои работы с оценками и комментариями членов комиссии, а лучшие из участников будут приглашены на церемонию награждения.