Тюменцы в третий раз приняли участие в Географическом диктанте

Третий год подряд Русское географическое общество проводит "Географический диктант". С этого года акция стала международной: помимо россиян, в ней могли участвовать жители Австралии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китая и Румынии.

26 ноября диктант можно было писать как офлайн - на специальных площадках, так и онлайн - на сайте акции. Тюменские любители и знатоки географии в этот день для написания диктанта могли прийти в индустриальный или государственный университеты, традиционно активное участие в акции приняли курсанты ТВВИКУ и воспитанники Тюменского президентского кадетского училища.

Для кадетского училища Географический диктант является важным событием. В этом году в акции участвовали около четырехсот кадет - ученики 8-11 курсов. По словам преподавателя географии и руководителя клуба Русского географического общества кадетского училища Виктора Христолюбского, ребята уже в сентябре начали интересоваться сроками проведения акции: "Они этого момента ждут и хотят поучаствовать, чтобы проверить собственные силы".

Педагог отметил, что в этом году вопросы более сложные - "на уровне региональной олимпиады минимум", но выразил надежду, что ребята справятся. В акции участвуют старшеклассники, в предыдущие годы средний балл среди кадет был в пределах 58-60. И надо отметить, специальной подготовки к акции не проводится.

Так, кадет 9 курса Дмитрий Салмин-Ольшко в прошлом году набрал 89 из 100 баллов. Говорит, что в прошлом диктанте были сложные вопросы по картам, и основателей городов не все знают, но в целом очень интересная акция - стимулирует к изучению новой информации. Дима активно участвует в жизни географического клуба и изучает местные достопримечательности.

Диктант длился 45 минут, за это время учаcтникам предстояло ответить на тридцать вопросов. До начала проверки знаний перед кадетами выступил заместитель директора Тюменского областного отделения Русского географического общества Евгений Брагин. Он произнёс напутственные слова и подарил училищу портативную метеостанцию, уточнив, что без этого предмета ни один род войск не принимает важных решений. Итоги акции будут известны через месяц.

На площадке в ТИУ диктат писали студенты и преподаватели вуза: "Всё было выполнено в соответствии со сценарием, которое нам предоставило Русское географическое общество, — отмечает координатор площадки в ТИУ Татьяна Берегова. – Подготовка велась в течение двух недель, на площадку пришло 57 участников, среди них представители разных профессий и возрастов, бизнесмены, домохозяйки, студенты, пенсионеры. Особенно порадовала семья Коневых из пяти человек, которых на диктант привела бывший преподаватель вуза Александра Александровна Конева. Многие участники отмечали, что подобные мероприятия нужно и важно проводить, так как они остались не довольны своим уровнем знаний. Такие мероприятия позволяют протестировать свои знания, проанализировать результаты и развиваться в нужном направлении".

Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме географической грамотности населения и дать возможность каждому человеку проверить и оценить свои знания по географии нашей страны. Высшая оценка, которую можно получить за диктант, составляет 100 баллов, тестирование проводится анонимно.

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Фото автора и пресс-службы ТИУ