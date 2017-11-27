По вопросам профилактики ВИЧ тюменцев готовы проконсультировать на горячей линии

Фонд социально-культурных инициатив в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом проводит акцию "Стоп ВИЧ/СПИД". В поддержку Роспотребнадзор с 27 ноября по 8 декабря организует горячие линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Жители Тюменской области смогут получить консультации по телефону 8-9044-92-92-30. Специалисты-эпидемиологи управления ответят на вопросы о том, что такое ВИЧ-инфекция, кто является источником инфекции, какие пути передачи вируса существуют, какое поведение можно считать риск-ориентированным. Также они расскажут, где можно пройти анонимное обследование с предварительной (до тестирования) и последующей (по получении результата) консультацией врача.

Часы работы горячей линии: пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления:

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(3454)62-52-82;

Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-46 (г.Заводоуковск), 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск);

Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 6-03-47; 6-03-50;

Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16;

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 25-08-85.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: пн–чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

С актуальной информацией о ВИЧ-инфекции, в том числе о профилактике можно ознакомиться на сайте акции.