Тюменцев приглашают в новогоднюю творческую мастерскую

Первая и единственная в городе мастерская новогоднего творчества "Время чудить!" под слоганом "Не ждите чуда – чудите сами!" начнет работу в Тюмени 28 ноября. Цикл обучающих мастер-классов пройдет на базе ДКиТ "Торфяник" с 9:00 до 19:00.

Мастера из хобби-центра "Васильки", Студии творчества Екатерины Бережной и Федерации современного искусства представят свое творчество посетителям, рассматривается также возможность участия в проекте мастера Лидии Злобиной "Проволочные истории" из Белгорода в режиме онлайн.

В этот день творческую мастерскую посетит и главный новогодний волшебник - Дед Мороз, который проверит, как его помощникимастера готовы к встрече Нового года. По итогам мероприятия сделанные руками мастеров поделки и изделия буду переданы в социальные учреждения города (АУ СОН ТОиДПО "ЦСПСиД "Семья", Пансионат для ветеранов войны и труда).

Контактный телефон для связи и обсуждения организационных вопросов –Екатерина Шилова, специалист по связям с общественностью МАУК "ЦКиТ"Тюмень", с.т.: 8(919)928-80-98, e-mail: shilova24@yandex.ru.

Отметим, городской проект "Творческая мастерская "Время чудить", призван привлечь тюменцев к активному и творческому досугу. Одной из задач проекта является выявление и поддержка талантливых тюменских мастеров, а также выстраивание партнерских отношений и обмен опытом между организациями в сфере культурно-досуговой занятости населения.

В рамках проекта более 15 мастеров декоративно прикладного искусства, рукоделия и дизайна муниципальных учреждений культуры и мастерских посредством разнообразных технологий, техник и стилей предложат жителям и гостям Тюмени попробовать себя в роли "новогодних волшебников" и своими руками сделать подарок, сувенир, игрушку, декор дома и офиса, ароматное мыло, свечи, рождественский венок, освоить арт- и сказка-терапию, мастерство шерстяной акварели, медитативную технику зентангл и даже нарисовать 3D картину к новогодним и рождественским праздникам.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения — Сергей Трифонов.