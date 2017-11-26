Тюменцы выступили в финале чемпионата по решению кейсов "Разумеется"

14:34 26 ноября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменская команда "Молодой лидер" приняла участие в финале единственного в стране чемпионата  по решению кейсов в управлении некоммерческих организаций "Разумеется", который проходит в рамках "Общероссийского гражданского форума".

Чемпионат стартовал 18 сентября с онлайн-кейса. Затем состоялся очный этап соревнования. В финал вышли 12 команд из разных регионов России. Все конкурсанты -  сотрудники или волонтеры некоммерческих организаций или инициативных групп.

Тюменскую команду представляли три человека: это инициатор программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев, директор Школы социального проектирования Зиля Амирханова и руководитель проекта "Наставничество" Юлия Фатхуллина.

Решения финальных кейсов участники предоставили жюри в пятницу, 24 ноября. Итоги были подведены на следующий день на "Общероссийском гражданском форуме", где прошло торжественное награждение команд-победителей, пишет "Тюменская область сегодня".

 "Разумеется" — единственный в стране чемпионат по решению кейсов в управлении некоммерческих организаций. Сам кейс – это модель проблемной ситуации, с которой в течение своей деятельности может столкнуться некоммерческая организация или волонтерский штаб, прикрепленный к ней. Задача команд на протяжении всех этапов соревнования состояла в поиске выхода из этого проблемного положения с минимальными потерями для организации и с наибольшим благом для общества.

Теги: волонтерство , чемпионат , общественные работы , конкурс
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