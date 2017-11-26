В Тюмени завершается онлайн-голосование за лучшую книгу года

13:24 26 ноября 2017
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cldom.ru
| Фото: cldom.ru

Онлайн-голосование за самую популярную книгу в конкурсе "Книга года 2017" завершится 29 ноября. Об этом говорится на сайте организатора конкурса - Тюменской областной библиотеки имени Д.И.Менделеева.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти авторизацию на сайте библиотеки, выбрать одну или несколько понравившихся книг и нажать на кнопку "голосовать". Пройти эту процедуру можно только один раз.

В конкурсе принимают участие около 100 книг и пособий.  Среди них - переиздание "Конька-Горбунка" Петра Ершова, "Полет в Чаромдракос" тюменской писательницы Наташи Корсак, "Сказки об умной, доброй и красивой школе" авторства директора школы Лидии Русаковой и другие, пишет "Вслух.ру".

Награды конкурса "Книга года 2017" будут вручены по пяти номинациям: "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга".

Теги: голосование , книги , библиотека
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