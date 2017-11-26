На территории деревни Ушакова возводят очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения (КОСы) начинают строить в Тюменском районе на территории деревни Ушакова Переваловского муниципального образования.

На разработку проектной документации из регионального бюджета в 2018 году направят более 19 млн рублей. В районе деревни Ушакова начались работы по устройству трубопроводов в рамках инженерной подготовки площадки под строительство сооружений, пишут "Аргументы и факты в Тюмени".

Напомним, в начале лета 2017 года администрация Тюменского района выделила денежные средства на проектирование КОСов мощностью 1,5 тыс. куб.м.Их давно ждут жители Переваловского и Успенского муниципальных образований. Как уверяют специалисты, строительство КОС позволит улучшить экологическую ситуацию по Московскому направлению Тюменского района. Преимуществом строительства очистных сооружений также станет снижение платы для населения по услуге "вывоз жидких бытовых отходов".

В ноябре состоялся сход жителей села Перевалово, деревень Ушакова и Елань, где детально обсуждался этот вопрос. Местное население высказало опасения, что канализационные сооружения внесут дискомфорт в их жизнь (например, будут запах или загрязнение среды), но после подробной информации от специалистов и проектантов о технологии строительства и эксплуатации КОС, об этапах подготовки, проектирования, строительства и функционирования очистных сооружений все вопросы были сняты.

