"Медицинский город" в Тюмени внедряет новые методики УЗИ-диагностики

Новую методику УЗИ-диагностики с внутривенным контрастированием будут использовать врачи тюменского "Медицинского города" с начала 2018 года. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

О методике заведующий отделением УЗИ и функциональной диагностики "Медицинского города" Дмитрий Нохрин узнал на Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов в Москве, на котором обсуждали также вопросы УЗИ-диагностики. Современный метод с внутривенным контрастированием даёт возможность оценить, как кровоснабжается новообразование, и, исходя из этого, отнести его к доброкачественным или злокачественным.

Как пояснил Дмитрий Нохрин, УЗИ с контрастированием имеет ряд преимуществ: минимальное время проведения (около 10 минут), хорошая переносимость организмом контрастного вещества, высокая информативность (в некоторых случаях превосходящая КТ и МРТ), альтернатива КТ и МРТ для людей, имеющих вес более 130 кг.

"УЗИ с контрастированием поможет нам выявлять новообразования на более ранних стадиях, а наши коллеги клиницисты смогут быстрее ставить диагноз и начинать лечение", - прокомментировал завотделением.



Пока данной методикой пользуются около 40 медицинских учреждений России, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы внедрить методику в практику Медгорода, специалисты отделения УЗИ и функциональной диагностики пройдут обучение.