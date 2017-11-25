Тюменские школьники расскажут в стихах о здоровье

В Тюмени стартовал литературный конкурс "Будем здоровы" среди учеников 1-7 классов. Ребята могут сочинить сказки, стихи и очерки о здоровом образе жизни и представить свою работу организаторам до 11 декабря.
Конкурс организован департаментом образования совместно с департаментом здравоохранения Тюмени, его цель - привлечь внимание подрастающего поколения к спорту и заботе о своем здоровье.
Задача конкурсантов состоит в том, чтобы доказать необходимость вести здоровый образ жизни, выразив свое мнение через авторские стихи, рассказы или любой другой жанр литературных произведений. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Кроме того, к ним также могут прилагаться фотографии.
Отправить готовый материал нужно на электронную почту ParfenovaAN@tyumen-city.ru c пометкой "Литературный конкурс". Победители определятся в каждой возрастной категории и будут награждены почетными дипломами и наградами.
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