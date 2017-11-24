Тюменцев приглашают на открытую лекцию об эмоциональном интеллекте

Роль эмоционального интеллекта в эпоху больших данных обсудят на лекции, которая состоится в Школе перспективных исследований 25 ноября, пишет "Вслух.ру".

Лекцию проведет Ксения Фоссар - сооснователь европейской конференции Transform.AI (Париж), посвященной проблемам искусственного интеллекта.

Данные - это новая нефть, уверена эксперт. Маркетинг, управление, работа с персоналом - даже в этих, сугубо "человеческих" областях все больше решений принимается на основе анализа больших объемов данных. Что мы будем делать, когда машины отберут у нас работу? Что мы умеем из того, чего не сможет делать математический алгоритм? Ответы на эти и другие вопросы тюменцы услышат на встрече.

С 2011 по 2015 год Ксения работала в компании Яндекс, где отвечала за все инициативы компании, связанные с поиском новых команд и технологий для покупки, инвестирования и дальнейшего сотрудничества с лидером российского рынка. В 2014-2015 была вице-президентом по международному развитию и маркетингу в Фабрике Данных Яндекса.

Место проведения: ул. 8 Марта 2/1. Лекция пройдет на русском языке. Вход свободный. Начало в 16.00.