Победителей студенческой олимпиады "Я – профессионал" ждут премии и стажировки

Организаторы первой всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" готовят для участников множество поощрений, в том числе денежные премии, стажировки в крупных государственных и частных компаниях, а также профили в закрытой национальной базе "Молодые профессионалы".

Участвуя в олимпиаде, студенты любого вуза страны могут бесплатно попробовать свои силы в проекте, который поможет сделать первый шаг навстречу успешной карьере. В этом году конкурс пройдет по 27 направлениям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики.

По итогам олимпиады более 50 победителей станут обладателями денежных премий, 25% участникам гарантировано поступление с максимальным баллом в магистратуру и аспирантуру российских вузов и научных центров по профилю олимпиады, включение в Национальную базу "Молодые профессионалы".

Еще 1,2 тысячи человек, успешно прошедших отборочный этап олимпиады, получат приглашение к отбору для участия в зимних школах ведущих университетов, научных центров и компаний лидеров отраслей.

Напомним, что регистрация участников на официальном сайте олимпиады продлится до 5 декабря. При этом в начале декабря по некоторым направлениям уже начнутся отборочные испытания.

Отборочный этап по большинству направлений пройдет в онлайн-режиме. За проведение конкурса по каждой из дисциплин отвечает определенный вуз-организатор. К примеру, испытания по "Нефтегазовому делу" взял на себя Тюменский государственный университет.