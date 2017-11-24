В Школе гастрономического образования тюменцам расскажут, как выбрать хорошую еду и правильный ресторан

Первое занятие Школы гастрономического образования состоится 25 ноября в отеле "Евразия", начало - в 11:30.

Субботнее занятие будет бесплатным. На нем все желающие узнают, как выбирать продукты в магазинах и на рынках, как нас обманывают в ресторанах, чему нужно уделить особое внимание при выборе продуктов питания, как правильно читать этикетки. Помимо этого, участники разберутся, на сколько страшны пестициды, гербициды и ГМО и что будем есть в будущем, какие вопросы задать официанту, чтобы не ошибиться с выбором блюда, кто такие ресторанные критики и откуда они берутся, что такое современный ресторанный этикет и как правильно оценивать заведение, кухню и сервис.

Школа гастрономического образования создана Алексеем Кондрахиным и Лидией Носовой при поддержке отеля "Евразия" для повышения бытовой гастрономической культуры.

"У Тюмени большой гастрономический потенциал, но для развития тюменцам не хватает базовых знаний и понимания как российского так и мирового опыта", - считает Алексей.

У Школы будет три направления: для любителей еды и ресторанов, для представителей ресторанной индустрии, для детей и родителей.

Занятия будет вести Алексей Кондрахин - известный тюменский ресторанный критик, руководитель лаборатории ресторанных инноваций HorecaExpert, член Ассоциации ресторанно-гастрономических обозревателей России (АРГО). Самый молодой профессиональный дегустатор в мире по результатам закрытого конкурса во Франции (Номер 14 из ТОП 50 в 2014), финалист конкурса профессиональных дегустаторов в Милане (2017). Автор городской программы для тюменских школьников "Гастрономическое образование в школы" (2014).

Каждый курс из трёх занятий в гастрономической школе будет стоить 3 000 рублей. Для мам, которые придут с детьми, особые условия. Все собранные средства, за вычетом затрат на организацию, пойдут на добрые дела. Отчёты об этом будут размещены в социальных сетях.