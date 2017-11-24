В Тюмени подведут итоги деятельности волонтеров за год

Конкурс творческих работ и фотографий для добровольцев "Я – волонтер" проходит в Тюмени с 20 ноября по 2 декабря. Он проводится в рамках традиционного праздника, посвященного Международному дню добровольца.

Как отметила руководитель добровольческого движения Тюмени Марья Кукарских, с помощью конкурса будут подведены итоги волонтерской деятельности 2017 года. Конкурс проводится по номинациям "Лучший волонтер", "Лучшее волонтерское объединение", "Лучший социальный проект", "Лучшая фотография".

Его участниками могут стать волонтеры от 14 до 30 лет, юные добровольцы в возрасте от 8 до 14 лет, общественные и добровольческие организации Тюмени.

Для участия необходимо в срок до 1 декабря 2017 года направить в отдел по работе с волонтерами МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" заявку и конкурсную работу по одной из номинаций (принести по адресу: ул. Ватутина 6 или отправить по электронной почте: volonter.72@yandex.ru).

Награждение победителей пройдет 8 декабря на форуме "Молодежь Тюмени".

Фото: Андрей Николаев / группа "Центр ДЗЕРЖИНЕЦ | ТЮМЕНЬ"