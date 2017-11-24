Александр Пересторонин: наладить межведомственное взаимодействие помогают современные коммуникации

Использование современных медиакоммуникаций и умение правильно реагировать на информационные вызовы может помочь наладить межотраслевое взаимодействие для решения намеченных для региона задач. Об этом сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин, комментируя ежегодное послание губернатора Владимира Якушева.

"Уже не в первый раз в своем послании Владимир Владимирович обращает внимание на важность человеческого ресурса, потенциала: кадры решают все. Но при этом одним из ключевых моментов являются и коммуникации между людьми, в том числе межведомственное взаимодействие. В этом вопросе целесообразно ориентироваться на эффективные практики в сфере медиакоммуникаций: использовать современные инструменты и каналы связи, подтягивать уровень знаний и умений не только рядовых сотрудников, но и самих руководителей. Не вариться "в собственном соку", а раздвигать границы", - отметил Александр Пересторонин.

В своем послании о положении дел в регионе 23 ноября губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что энергичность и результативность работы, например, в случае проектных офисов, хорошо коррелирует с одним фактором. Там, где в состав проектного офиса включены сотрудники разных рангов (и руководители, и рядовые, но перспективные работники), там, где между ними правильно распределен функционал и налажена коммуникация, дело движется неплохо. Там, где собраны одни начальники, дело большей частью топчется на месте.

"Современную форму управленческим процессам придали, а современного содержания в этой форме недостаточно. Потому что нет готовности подчинить собственные интересы общему делу. С этим "медленным огнем маразма", как называл такое положение вещей Александр Герцен, надо кончать", - подчеркнул глава региона.

По его словам, тот же "медленный огонь" все еще тлеет и в некоторых муниципальных образованиях. Безусловно, есть районы как бы пробудившиеся к новой жизни. В них создаются рабочие места, растут собственные доходы, соответственно, снижается дотационность. А есть районы, где еще спят.

Александр Пересторонин считает, что в "спящих" районах области можно наблюдать и информационный застой, что, несомненно, также тормозит развитие других отраслей. Нет информационной открытости глав муниципальных образований, в то время как важно учиться и уметь реагировать на современные информационные вызовы, которые становятся все актуальнее.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, который также является председателем Общественного совета при МВД по Тюмени и членом Общественных советов при других ведомствах, обратил внимание на слова губернатора о роли общественной инициативы.

"Истинная гражданственность – в конструктивной критике и в независимом креативном мышлении, направленном к общему благу. И общественные советы, и гражданские структуры в целом призваны быть для власти не ширмой, а честным зеркалом", - заявил Владимир Якушев.

По мнению Александра Пересторонина, главные задачи общественных институтов выражены в послании максимально точно. Этих принципов стремятся придерживаться, в том числе, члены возглавляемого им общественного совета.