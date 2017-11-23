Валерий Фальков: послание губернатора находит отклик в обществе

Послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева слышат не только депутаты и чиновники, но и общество в целом, и оно находит соответствующий отклик. Об этом заявил ректор Тюменского государственного университета, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков, комментируя выступление главы региона 23 ноября.

В послании о положении дел в регионе Владимир Якушев отметил революционный прорыв в ТюмГУ в рамках реализации проекта "5–100". "Я обращался к этой теме в своем послании 2015 года, но действительность, похоже, превзошла все наши ожидания", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что образованная в составе вуза Школа перспективных исследований (теперь еще и Социально-гуманитарный институт), равно как и созданные в регионе физматшкола и Школа инженерного резерва, реализация проектов таких как "Развитие эмоционального интеллекта ребенка", "Равные возможности", спектр информационных сервисов – отклики на требования современной общественной повестки.

"Я объединяю формально очень похожие и непохожие события и достижения. И я делаю это потому, что у них всех есть общее содержательное, смысловое зерно. Все они расширяют пространство человеческих возможностей. Все они предоставляют жителям области инструменты для самостоятельного поиска своей дороги в жизни, для стремления к свету и счастью", - добавил Якушев.

По словам Валерия Фалькова, Тюменский государственный университет ведет новый отсчет с 2015 года - с момента включения в проект "5-100". В течение этих двух лет в посланиях Владимира Якушева прослеживается тема приращения человеческого капитала, понимания Тюмени и Тюменской области как привлекательного для талантов места.

"Остальные задачи – либо не решаемые, либо придут в краткосрочной перспективе. Это создание новых рабочих мест, привлечение финансов. Но если при этом не будет креативных, талантливых людей, которым будет интересно здесь жить, то со временем развитие остановится, а достигнутое придет в упадок", - поделился ректор.

Фальков отметил и другую ключевую мысль послания: в регионе создано множество возможностей для того, чтобы проявить себя и быть успешным человеком. Неслучайно в Тюменской области растет количество некоммерческих и различных общественных организаций, которые не симулируют деятельность или существуют формально, а действительно занимаются благородным и зачастую тяжелым делом.