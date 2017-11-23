Тюменцы могут выиграть ужин на двоих

Ресторан "Gold City" запустил розыгрыш ужина на двоих в своих социальных сетях. Победитель получит возможность приятно провести время и бесплатно попробовать вкусные блюда. Розыгрыш проходит в официальной группе ресторана, в сообществе "Вконтакте".

Условия участия просты: нужно быть подписчиком группы и сделать репост записи о розыгрыше. Победителя объявят уже 25 ноября 2017 года. Счастливчик сможет в любой день посетить заведение, ужин рассчитан на две персоны.

Ресторан "Gold City" расположен в живописном уголке Тюмени, по адресу улица Республики, 281. В заведении представлен огромный выбор блюд и напитков на любой вкус, а также действует служба доставки, на которую до конца года действует акция, при заказе трех порций шашлыков одну порцию можно получить в подарок. Подробности и заказ по телефонам 8 (3452) 68-97-97 и 8 (3452) 68-92-92.