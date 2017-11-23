Владимир Якушев рассказал об успехах ФЦН Тюмени в своем послании

Фото пресс-службы ФЦН

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании о положении дел в регионе рассказал об эффективном развитии медицины на примере Федерального центра нейрохирургии.

"Тюмень действительно становится медицинским центром национального значения. Мы эту задачу поставили перед собой давно. И пожалуйста – на всю страну прогремела история шестилетнего мальчика Семена из Москвы. В июле 2017 года столичные врачи, обнаружив у него гигантскую опухоль, направили Семена именно к нам, в тюменский Федеральный центр нейрохирургии. Доктор Альберт Суфианов провел уникальную десятичасовую операцию. Детская жизнь спасена, у Семена все хорошо", - сказал глава региона.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени многими отечественными и зарубежными специалистами признан одним из лучших в России. Здесь проводят сложнейшие операции, внедряют новые методики, развивают научную и образовательную деятельность.

С момента открытия центра, которое состоялось в 2011 году, в ФЦН прошло более 30 международных форумов и мастер-классов, в которых приняли участие врачи как минимум из 25 стран мира. При этом 2017 год стал для ФЦН Тюмени рекордным: именно в этом году прошла почти половина международных мероприятий.

Из числа внедренных отечественных разработок в этом году можно отметить создание опытного образца инновационного электрохирургического пинцета и высокотехнологичных сосудистых клипс для нейрохирургии, разработанных по инициативе тюменского ФЦН.

Кроме того, разработан проект автономной мобильной интеллектуальной гибридной операционной "АМИГО", расположенной на борту широкофюзеляжного самолета Ил-96-400Т. Прототипом для него стала стационарная версия интеллектуальной гибридной операционной, которая функционирует в ФЦН с 2015 года. Она позволяет выполнять нейрохирургам самые сложные операции с применением высокотехнологичного оборудования, включая томограф высокого разрешения.

"В послании прозвучало четкое и в какой-то мере жесткое руководство к действию для тюменцев. Это ясно отражает достижения Тюменской области, задан вектор развития. Губернатор отметил, в том числе, достижения в здравоохранении: это и пересаженная почка, и уникальные операции Федерального центра нейрохирургии. Очень перспективный проект "Мать и дитя", который даст большой скачок к развитию детской медицины. Возможно, осуществится моя давняя мечта, и мы сможем проводить операции в утробе матери", - отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов.