Тюменские работодатели не заинтересованы в психологах

Служба исследований HeadHunter выяснила, есть ли спрос на психологов в Тюменской области, и сделала прогноз, какое будущее у этой профессии.

С начала этого года на сайте HeadHunter в Тюменской области было размещено более 150 предложений работы для соискателей, имеющих психологическое образование. Чаще всего такие специалисты требуются в сферах: управление персоналом (менеджер по подбору персонала, тренинг-менеджер, HR-менеджер, корпоративный тренер, бизнес-тренер), образование (воспитатель детей дошкольного возраста, педагог-психолог, руководитель смены детского оздоровительного лагеря, воспитатель студенческого общежития) и административный персонал (помощник руководителя, офис-менеджер).

Работа непосредственно по специальности "Психология" предлагается всего лишь в 11% вакансиях, открываемых в основном в медицинских учреждениях. Профилем клиники определяются требования к кандидатам на должность: среднестатистический психолог должен иметь многолетний опыт консультирования, знать различные виды терапии и диагностики, уметь работать с горем, страхом, психосоматическими осложнениями, стрессовыми расстройствами, кризисными состояниями, снимать психоэмоциональное напряжение, владеть техниками релаксации, увеличивать психологический ресурс у пациентов. Работодатели ищут профессиональных психологов, заинтересованных в развитии, что включает постоянный анализ научной литературы и современных тенденций в прикладной психологии. Ко всему прочему от психолога требуется повышенная стрессоустойчивость, заботливое отношение к клиентам, доброжелательность и вежливость.

"Проблемы в общении между людьми, которые возникают из-за предпочтения интернет-коммуникаций, ускоряющийся ритм жизни, а также синдром усталого человека постепенно делают в России (по примеру западных стран) всё более популярной сферу психологии. Уже сейчас отмечается зарождение новых профессией на стыке психологии и HR, призванных способствовать созданию благоприятной рабочей атмосферы, за счет адаптации персонала, мотивации и вовлеченности. Можно прогнозировать, что в скором времени в компаниях появятся новые должности для специалистов по психологии: "Психолог-сценарист", "Администратор микроклимата", "Специалист по психологической безопасности", — считает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал:

Несмотря на необходимость этой профессии в современном мире, в нашем регионе психологи не входят в число востребованных специалистов. Для сравнения: в целом по рынку труда Тюменской области на одно место претендует 6,9 соискателей, что считается повышенным уровнем конкуренции между соискателями. Конкуренция же между тюменскими психологами составляет 15 человек на одну открытую позицию.