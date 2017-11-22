Тюменцы под правовой защитой: звонить юристам теперь бесплатно

МегаФон

Тюменским юристам теперь можно позвонить бесплатно из любой точки России. Связаться со специалистом и решить срочный правовой вопрос служители Фемиды предлагают соотечественникам, набрав единый номер 8 800 222 57 09.

Такое телеком-решение внедрила юридическая компания Тюмени "Vindex Group" благодаря связистам "МегаФона". С подключением сервиса правовые эксперты ожидают, что количество звонков для бесплатных консультаций вырастет в 5 раз.

"Мы ведем более 100 дел одновременно и их количество постоянно увеличивается – в прошлом квартале прирост составил 40%. Спрос рождает предложение: уже в декабре официально открываем второй филиал в ТРЦ "Колумб". В ближайших планах – еще два офиса в Тюмени и выход на российский рынок. Для бесплатных звонков и обращений мы организовали единый федеральный номер. Для нас это подтверждение уровня стабильной и надежной компании, для клиента – удобство в коммуникации из любой точки России", – отмечает генеральный директор компании "Vindex Group" Жанна Габышева.

По данным связистов, подключение единого бесплатного номера "8 800" в среднем способствует росту потока клиентских обращений на 20-30%. Раньше номера в таком формате приобретали в основном крупные компании для организации федеральных call-центров, сейчас они доступны среднему и малому бизнесу. Номер "8-800" не привязан к местоположению компании. При переезде в новый офис или открытии дополнительных точек он также будет "переезжать" с бизнесом. Посетители сайта фирмы смогут позвонить на такой номер "в один клик".

"В этом году спрос на телеком-сервисы со стороны юридических компаний вырос на 50%. Вопросы гражданского права, банкротства, представления в суде требуют повышенного внимания и контроля. Мобильные услуги автоматизируют процесс взаимодействия с клиентами, позволяя видеть статистику вызовов и всю историю коммуникаций в едином интерфейсе", – говорит руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.