Исправно платящим за водоснабжение тюменцам подарят десять кубометров воды

Тюменский водоканал объявил о начале акции "Бонус в кубе". В ней примут участие абсолютно все тюменцы (физические лица), у которых к 10 декабря 2017 года не будет долгов за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

500 аккуратных плательщиков, которые до конца текущего года оплатят свою текущую задолженность, получат возможность стать обладателями десяти кубометров воды. "Бонусные" кубометры воды в денежном эквиваленте будут зачислены на лицевые счета добросовестных плательщиков, которые определят с помощью генератора случайных чисел.

Как пояснили в пресс-службе тюменского водоканала, цель акции "Бонус в кубе" — стимулировать тюменцев к своевременной оплате услуг водоснабжения и водоотведения, а также поощрить добросовестных потребителей услуг тюменского водоканала.

"Не все тюменцы понимают важность своевременной оплаты потребленных услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а ведь от этого зависит бесперебойность работы этих важных сфер жизнеобеспечения города, в котором мы все живем. Это именно те деньги, которые расходуются на ремонт и замену труб и оборудования, приобретение современных реагентов для очистки воды, оплату электроэнергии, затраченной на добычу и транспортировку этого важного для каждого тюменца ресурса, — говорит Екатерина Шаркова, директор по сбыту компании "Тюмень Водоканал". — Очень важно в период таких акций показать потребителю, что копить долги за коммунальные услуги — это очень невыгодно, поскольку услугами водоснабжения и водоотведения человек пользуется каждый день, а значит и долг каждый месяц только увеличивается и погасить его становится все сложнее. Лучше платить так, как того требует закон — до 10 числа каждого месяца".