В Тюмени соединяют театр и логопедию

Сегодня в МТЦ "Космос" режиссёр и руководитель театральной студии "Здесь хорошо" Виктория Лаптева проведёт мастер-класс для волонтёров и детей.

Он пройдёт в рамках сотрудничества "Космоса" с Ассоциацией логопедов Тюменской области и Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". Организации объединили усилия для благого дела – реабилитации детей с психоречевыми нарушениями и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Преподаватель ТюмГУ, председатель Ассоциации логопедов Тюменской области Галина Криныцина разработала программу, аналогов которой нет в России. Это технология – третья ступень реабилитации. Ее цель – научить ребёнка применять на практике навыки, полученные во время многолетних занятий с логопедом, рассказали в пресс-службе "Космоса".

Программа состоит из четырех курсов. В первом проводят игры на формирование навыков коммуникации. Во втором создают поделки и игрушки своими руками и таким образом развивают мелкую моторику. Третий – логопедическая театральная студия. В четвертом с помощью вокально-фонопедического тренинга формируют голос, интонацию, выразительность чтения с учетом речевого дефекта ребёнка. Благодаря такому комплексному подходу дети не только взаимодействуют друг с другом, но и развивают двигательную и эмоциональные сферы.