Вакансий в Тюменской области в восемь раз больше, чем безработных

10:00 22 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
rating-news.ru
| Фото: rating-news.ru

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,58 %, а число вакансий более чем в 8 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров на Пятом открытом форуме прокуратуры Тюменской области. Его тема: Труд  и занятость".

Между тем, по информации пресс-службы прокуратуры региона, 112 организаций осуществляют процедуры высвобождения работников в связи с ликвидацией или сокращением численности, и важно обеспечить соблюдение их прав.

Участники форума обсудили и неформальную занятость. Она влечет негативные последствия как для работника, так и для государства.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич рассказала о проводимой работе по снижению неформальной занятости в Тюменской области, предусматривающей смещение акцента с применения санкций за совершенные правонарушения на их профилактику. По ее словам, в текущем году выявлена неформальная занятость, легализована заработная плата 18 830 граждан и предпринимателей.

В целом в сфере занятости тюменские прокуроры за 10 месяцев 2017 года выявили 265 нарушений (за весь прошлый год 345). Для их устранения внесено 33 протеста, 96 представлений, объявлено 5 предостережений, в суды направлено 4 иска. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц, к административной – 69. По материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное дело.

Теги: работа , прокуратура , трудоустройство , вакансии
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017