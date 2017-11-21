Захар Прилепин выступит с лекцией в Тюмени

​​В Тюмени 3 декабря в рамках проекта "КонцептХаб" с лекцией "Донбасс: Война за мир" выступит Захар Прилепин.

Прилепин расскажет, как российский писатель оказался в центре военного конфликта и почему встал на защиту суверенитета Донецкой народной республики, сообщают организаторы. Разговор пойдет и о русском языке и литературе.

После встреча все желающие смогут задать вопрос писателю и остаться на автограф-сессию. Организаторы предупреждают, что он оставляет автографы только на собственных книгах (их можно принести с собой либо купить на мероприятии).

Открытая лекция пройдет 3 декабря в 13 часов, место проведения уточняется. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.