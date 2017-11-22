Денис Мацуев сыграет в футбол против тюменских журналистов

18:00 21 ноября 2017
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Известный музыкант Денис Мацуев возглавит команду коллег из симфонического оркестра Тюменской филармонии в футбольном матче против тюменских журналистов и редакторов, который состоится 18 декабря.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, каждый год Тюменская филармония собирает зрителей на любительские футбольные матчи. Уже стало хорошей традицией посещать турниры, в которых принимает участие Денис Мацуев. 

В этом сезоне решили пригласить на игру музыкантов Тюменского государственного симфонического оркестра против представителей средств массовой информации. Аккредитацию можно получить по электронному адресу om@dkn72.ru или по телефону 28-33-00. 

Теги: знаменитости , Тюменская филармония , футбол
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