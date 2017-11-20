Студенты ведущих вузов мира посетят Тюмень

Тридцать студентов из нескольких университетов мира посетят Тюмень в рамках тюменского сегмента Стенфордского форума с 23 по 25 ноября. Гости познакомятся с экономическим, техническим и культурным потенциалом региона, в том числе услышат ежегодное послание главы региона Владимира Якушева, сообщает "Моя территория".

Ожидается приезд студентов из Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Калифорнийского университетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ и Высшей школы экономики. В рамках форума участники разрабатывают совместные проекты, направленные на укрепление международного сотрудничества по трем направлениям: экономика, международные отношения и техническое сотрудничество. Студенты изучают возможности взаимодействия в области космического пространства, потенциал бизнеса в сфере здравоохранения и финансов, вопросы энерго- и кибербезопасности. В Тюмени участники Стэнфордского российско-американского форума будут собирать материалы для совместных проектов.

"Тюменский сегмент Стенфородского форума позволяет участникам углубиться в материал исследований, найти контакты для продолжения исследовательской работы в течение года и увидеть региональные аспекты реализации конкретных программ. Такие проекты очень важны для тюменских студентов - коммуникации и взаимодействие с прогрессивной молодежью из разных частей планеты дают возможность ориентироваться в мировой повестке и в будущем масштабировать свои идеи за пределы нашей страны", — отметила заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

В первый день, 23 ноября, студенты приглашены на оглашение ежегодного послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Затем они разделятся на проектные команды и начнут рабочие группы по направлениям. С 16:30 до 18:30 в мультицентре "Моя территория" поделятся первыми впечатлениями о Тюменской области и оформят их в презентацию. В 20:00 гостей ждет ужин в честь Дня благодарения. В неформальной обстановке участники смогут пообщаться с горожанами.

24 ноября для студентов также проведут экскурсии по тюменским предприятиям. Во второй половине дня участники побывают в новом музейном комплексе имени Ивана Словцова, мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" и на экскурсии по городу.

25 ноября участники российско-американского Стэнфордского форума познакомятся с культурным разнообразием региона и отправятся в Ялуторовск: сотрудники острога проведут интерактивную экскурсию и мастер-классы по созданию обереговой куклы, росписи по дереву и чеканке монет. Вечер завершит ужин в тюменских семьях. Принимающие семьи приготовят традиционный ужин, пригласят в гости 3-4 участников форума и своих близких или коллег, а после ужина прогуляются по окрестностям и покажут любимые городские места.

Тюмень в третий раз встречает делегацию российско-американского Стэнфордского форума. В этом году на форум поступило 700 заявок, среди которых было отобрано 30 лучших участников. По условиям проекта студенты ведущих российских и американских вузов образуют рабочие группы и в течение года работают над исследовательской темой дистанционно и очно. Основная часть очной сессии проходит в Москве, затем студенты приезжают в Тюмень, чтобы изучить вопрос в региональном ключе. Результаты изысканий исследователи представят в апреле на итоговой конференции в Стэнфорде, США.