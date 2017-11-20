В Тюмени определили лучшего фельдшера скорой

На минувшей неделе в Тюмени прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи". Все призовые места заняли фельдшеры областной станции скорой медицинской помощи и студенты тюменского медицинского колледжа.

За звание лучших боролись 22 профессионала — фельдшеры из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Голышманово, Исетска, Ярково, Казанского, Увата, Упорово, Нижней Тавды, а также 12 студентов медицинских колледжей области. Конкурс состоял из двух практических этапов: проведение реанимации, оказание помощи пострадавшим на месте ДТП и подготовка к эвакуации.

Победителем среди работающих специалистов стал фельдшер общепрофильной бригады подстанции № 4 Сергей Бем. Он быстрее остальных справился с заданиями и не допустил ни одной ошибки, заработав максимальное количество баллов, рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Сергей Бем становится одним из лучших в регионе и выходит в финал конкурса уже третий год. В прошлом году на федеральном уровне он одержал победу, а в 2015 году занял третье место. Медик прилагает серьезные усилия, чтобы быть на голову выше, на шаг впереди соперников.

"Конкурс дает стимул развиваться: меня часто можно застать в учебном отделе, где на манекенах-тренажерах я отрабатываю навыки оказания помощи. Тренировки помогают не только побеждать, но и не теряться в экстренных ситуациях на вызовах. Благоприятный исход заболевания и качество дальнейшей жизни пациентов зависит от того, насколько быстро и грамотно мы окажем экстренную помощь. Поэтому так важно постоянно работать над повышением профессионального мастерства", — отмечает Сергей.

Об участии в конкурсе студентка Тюменского медицинского колледжа Алёна Красноярова узнала за месяц. Интенсивные тренировки по пять часов в день дали отличный результат — девушка заняла первое место. С испытаниями она справилась не хуже бывалых медиков, хотя ей только предстоит пройти практику на скорой помощи. Случится это в конце ноября.

"Безусловно, придется столкнуться с чем-то новым, но я этого не боюсь. Соберу всю волю и упорство в кулак и буду трудиться. Помогать людям — это так здорово. Уверена, я смогу преодолеть все трудности и получить бесценный опыт", — считает Алёна.

Оба победителя, а также студентки Юлия Мехрякова и Елизавета Андреева и фельдшеры Андрей Степаненко и Сергей Калугин, занявшие второе и третье место соответственно, будут отстаивать честь Тюменской области на финальном этапе конкурса, который состоится 7 декабря.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"