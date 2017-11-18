Трудных подростков в Тюмени научат самообороне

Мастер-класс по самообороне для трудных подростков Тюмени в рамках социального проекта "Шанс" проведут Алексей Макаров и Армен Айвазянц. Тренеры покажут, как остановить агрессора и научат совладать с негативными эмоциями.

Участникам объяснят, почему важно уметь адекватно оценивать сложившуюся обстановку и как не впадать в паническое состояние перед лицом опасности.

Также для подростков и их наставников пройдет мастер-класс по изобразительному искусству. Проведет его digital-дизайнер Александр Капустин, который расскажет, как из простых фигур создавать сложные и необычные художественные композиции.

"Творческие занятия и мастер-классы помогают ребятам не только раскрыть свой талант, но и выразить то, что они чувствуют. Кроме того, творчество — это своеобразный разговор между наставником и ребенком, который помогает стать ближе друг к другу", — рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. С помощью системы наставничества подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, включаются в активную общественную деятельность и на примере своих наставников видят позитивные пути развития. Кроме того, в ноябре этого года социальный проект "Шанс" победил в конкурсе "Вдали от столиц" от Google — занял первое место в номинации "Спорт".