Молодежные театры проводят для тюменских школьников классные часы

Тюменские школьники в рамках проекта "Классный час" анализируют изученные на уроках литературы произведения вместе с актерами и режиссерами молодежных театров в МТЦ "Космос".

Недавно на таком занятии побывали ученики 8 "Б" класса из гимназии №16. Встреча была посвящена "Капитанской дочке" и в целом творчеству Александра Пушкина, пишет "Мoй пoртал".

Режиссер театра "Мимикрия" и преподаватель пластики и пантомимы на кафедре режиссуры ТГИК Полина Захарова рассказывала о том, как Пушкина ставят в Москве (в Театре Наций, Театре им. Евгения Вахтангова и т.д.).

"Пушкина не обязательно играть в исторических костюмах, использовать весь текст: можно использовать гротескные формы, яркий грим", – говорит Полина Захарова.

Лейтмотивом "Классного часа" стала "Капитанская дочка". Полина вместе с ребятами разбиралась в мотивах поступков персонажей. К примеру, персонаж Петра Гринёва только положительный или в нём есть и отрицательные черты; справедливо ли Швабрина называют предателем? Школьники сделали вывод, что человек не может быть абсолютно хорошим или плохим, и всегда нужно смотреть на мотивы, которые привели к тем или иным поступкам.

Преподаватель русского языка и литературы и завуч МАОУ Гимназии №16 Марина Вениаминова считает, что её ученики достаточно раскрылись и вступили в диалог с режиссёром Полиной Захаровой. По её словам, было интересно посмотреть на произведения с режиссёрской точки зрения, согласно которой можно выстроить сюжетную линию вокруг одного персонажа или нескольких. Также школьники узнали о том, как световая гамма, оформление сцены, декорации и многое другое может влиять на спектакль.