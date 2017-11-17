"Я – профессионал": студенты могут проявить себя в разных направлениях олимпиады

Первая Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" даст возможность участникам проявить свои силы в разных направлениях. Прием заявок уже стартовал и продлится до 5 декабря на официальном сайте https://yandex.ru/profi/.

Тюменский государственный университет станет площадкой для проведения испытаний по направлению "Нефтегазовое дело". Однако количество направлений олимпиады, на которые может зарегистрироваться один участник, ограничено только его амбициями.

"На отборочном онлайн-этапе мы советуем пробовать себя сразу в нескольких направлениях. Если же участник пройдет на заключительный этап более чем по одному треку, скорее всего, уже придется выбирать: время проведения очных испытаний по ним может совпадать", – объяснил руководитель проекта "Я – профессионал" Валерия Касамара.

По большинству направлений отборочный этап пройдет в режиме "онлайн". Чтобы принять участие, достаточно пройти предварительную регистрацию и выполнить задания в назначенное время через Интернет.

Отметим, в этом году олимпиада пройдет по 27 профилям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Кейсы разработаны научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Участие дает студентам множество возможностей и преимуществ. Более 50 победителей станут обладателями денежных премий, 25% участникам гарантировано поступление с максимальным баллом в магистратуру и аспирантуру российских вузов и научных центров по профилю олимпиады, включение в Национальную базу "Молодые профессионалы". Еще 1 тыс. 200 человек, успешно прошедших отборочный этап олимпиады, получат приглашение к отбору для участия в зимних школах ведущих университетов, научных центров и компаний лидеров отраслей.