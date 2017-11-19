Инсталляцию "Вязанки" представили в тюменском музее

Инсталляцию "Вязанки" московского художника Леонида Тишкова могут увидеть посетители выставки "Работа никогда не завершается", которая проходит в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Об этом пишет ИА "Тюменская линия".

Композиция связана с личной мифологией и стремлением обрести внутренне место, вернуться на родину, размышлять о своих корнях и родственных связях. Сам автор называет объект попыткой соединить разорванное.

"Вязанник хранит тепло людей моего рода, овеществляя память. Народное уральское ремесло вязания ковриков я превратил в магический ритуал возвращения духов предков, сплетение душ в спираль вечности, в кокон памяти. Так получилось новое мифическое существо – вязанный человек, вставший в ряд древних сказочных типов, таких как домовой и банник", - рассказывает Леонид Тишков.

В рамках выставки автор представил еще одну работу – инсталляцию "Безымянная", созданную специально для тюменской выставки.