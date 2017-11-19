Имя чувашской красавицы назовут в Тюмени

Открытие областного конкурса красоты "Чаваш Пики", что в переводе означает "чувашская красавица", состоялось в Тюмени 18 ноября. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".

Конкурс проводится Тюменским институтом культуры и региональной ассоциацией чувашей "Тавань" с 2005 года с целью поддержки талантливой молодежи, сохранения культурного наследия и развития общественных социально-культурных связей между регионами.

Одновременно с основной конкурсной программой проходит онлайн-голосование. Чтобы принять в нем участие, а также проследить за новостями конкурса и узнать имена финалисток, необходимо перейти в группу ассоциации чувашей "ВКонтакте".