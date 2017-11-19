Имя чувашской красавицы назовут в Тюмени

13:23 19 ноября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Открытие областного конкурса красоты "Чаваш Пики", что в переводе означает "чувашская красавица", состоялось в Тюмени 18 ноября. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".

Конкурс проводится Тюменским институтом культуры и региональной ассоциацией чувашей "Тавань" с 2005 года с целью поддержки талантливой молодежи, сохранения культурного наследия и развития общественных социально-культурных связей между регионами.

Одновременно с основной конкурсной программой проходит онлайн-голосование. Чтобы принять в нем участие, а также проследить за новостями конкурса и узнать имена финалисток, необходимо перейти в группу ассоциации чувашей "ВКонтакте".

Теги: конкурс красоты
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