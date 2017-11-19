Тюменских школьников научили ставить опыты и цементировать скважины

11:16 19 ноября 2017
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viborpodarka.com
| Фото: viborpodarka.com

Уроки на производстве проходят в школах Тюменской области в рамках комплексной программы обновления содержания общего образования. Ученики гимназии №21 уже посетили лабораторию клиентской поддержки одной из крупных компаний, пишет "Мегатюмень".

Дети смогли самостоятельно приготовить цементный раствор, а инженеры лаборатории демонстрировали увлекательные опыты. Ребята познакомились с процессами цементирования скважин и гидроразрыва пласта, задавали много вопросов и активно участвовали в работе. Работники предприятия показали основное оборудование, с помощью которого проходит тестирование тампонажного раствора. Ребята также увидели образцы цементного камня разных плотностей.

В секции интенсификации гимназисты смогли детально рассмотреть образец горной породы из которого добывают нефть и песок проппант. С помощью опытных инженеров школьники приготовили жидкость гидроразрыва пласта.

Новый формат уроков позволяет ребятам изучить определенные разделы биологии, химии, физики, информатики и других предметов, а также видеть применение этих знаний на практике.

Теги: производство , школьники
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