Тюменских школьников научили ставить опыты и цементировать скважины

Уроки на производстве проходят в школах Тюменской области в рамках комплексной программы обновления содержания общего образования. Ученики гимназии №21 уже посетили лабораторию клиентской поддержки одной из крупных компаний, пишет "Мегатюмень".

Дети смогли самостоятельно приготовить цементный раствор, а инженеры лаборатории демонстрировали увлекательные опыты. Ребята познакомились с процессами цементирования скважин и гидроразрыва пласта, задавали много вопросов и активно участвовали в работе. Работники предприятия показали основное оборудование, с помощью которого проходит тестирование тампонажного раствора. Ребята также увидели образцы цементного камня разных плотностей.

В секции интенсификации гимназисты смогли детально рассмотреть образец горной породы из которого добывают нефть и песок проппант. С помощью опытных инженеров школьники приготовили жидкость гидроразрыва пласта.

Новый формат уроков позволяет ребятам изучить определенные разделы биологии, химии, физики, информатики и других предметов, а также видеть применение этих знаний на практике.