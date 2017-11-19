Тюменских курсантов обучили прыжкам с парашютом

Обучение прыжкам с парашютом прошли пятеро тюменских подростков-курсантов в городе Куртамыше. Ребята являются представителями специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, пишет "Тюменская область сегодня".

Мероприятие проходило в рамках проекта "Парашютист" кооперации тюменского военно-патриотического центра "Аванпост" и "Центра реализации молодежных программ" Упоровского района.

Курсанты два дня изучали основы парашютной подготовки и совершили три прыжка с самолета на уровне 800 метров. После обучения специалисты "Куртамышского центра подготовки" провели зачет и выдали подросткам удостоверения о прохождении краткосрочных курсов.

В 2017-2018 учебном году в рамках кооперации двух спортивных центров для будущих призывников проведут еще несколько обучающих программ, таких как "Санитар-инструктор", "Спасатель", "Старшина шлюпки", "Основы радиодела" и "Компьютерная безопасность".