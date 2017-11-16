Тюмень за день: 16 ноября

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

В тюменском "Космосе" ставят Набокова

В Тюмени премьерные показы спектакля "Приглашение на казнь" пройдут 18 и 19 ноября в молодежном театральном центре "Космос". Постановка романа Владимира Набокова — задумка местного театра-студии "Будильник".

В Тюмени выберут лучших фельдшеров скорой

Лучших специалистов скорой помощи среди фельдшеров определят на региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!". Он пройдет в областном центре завтра, 17 ноября.

Дом культуры "Водник" приглашает на праздник ко Дню матери

Конкурсная программа "Ах, какая женщина!", посвященная Дню матери, пройдет 19 ноября в ДК "Водник" (Судоремонтная, 1А). Начало в 13:00. В программе конкурса запланировано выступление участниц, а также демонстрация конкурсантками готовых кулинарных шедевров и их дегустация членами жюри.

Топ мероприятий на 18–19 ноября в Тюмени: почта Деда Мороза, аниме-фестиваль и массовые катания

На выходных тюменцев ждет массовое катание на коньках, продовольственная ярмарка, разнообразные спектакли и концерты, а также аниме-фестиваль и возможность написать письмо Деду Морозу. Подробнее об этих и других событиях – в ТОПе мероприятий от проекта “Афиша Тюмень | КтоКуда72″.

В Тюменской области пройдут мероприятия в память о погибших в ДТП

В 2017 году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 199 человек (на 31 меньше, чем в прошлом году), 8 из числа погибших — дети до 16 лет.