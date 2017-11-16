Диплом о полноценном высшем образовании можно получить дистанционно

Возможность получить высшее образование через интернет для многих до сих пор кажется сомнительной. Между тем выпускники, окончившие Институт дистанционного образования Тюменского госуниверситета, получают полноценный диплом государственного образца.

Институт дистанционного образования ТюмГУ представляет собой динамичное развитие новых образовательных технологий в рамках традиционного университета. Обучение платное, но стоимость его примерно на 30% ниже, чем на очной основе. Занятия ведутся через интернет, студент обеспечивается всеми необходимыми материалами для учебы в электронном виде.

Самое важное, что в результате обучения выпускник получает диплом о высшем образовании государственного образца, который не вызовет сомнений у потенциальных работодателей при трудоустройстве.

"Институт дистанционного образования ТюмГУ дает то, что тебе нужно – получить диплом о высшем образовании удобно и сравнительно недорого. Здесь – серьезный контроль получаемых знаний. Студент точно усвоит всю программу, и работодатели знают это. Поэтому с дипломом Института дистанционного образования ТюмГУ можно не переживать о том, как работодатель посмотрит на твои документы о высшем образовании", – отметила выпускница ИДО ТюмГУ Евгения Баскутова.

Напомним, что в настоящее время продолжается прием документов на дистанционное обучение в Тюменском государственном университете по пяти направлениям подготовки бакалавриата.