В ТГИКе пройдет всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и искусств

С 17 по 19 ноября в Тюмени состоится Юбилейный всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна, искусств, посвященный 20-летию со дня основания тюменского отделения "Союза дизайнеров России".

Завтра, 17 ноября, в 15 часов на третьем этаже Тюменского государственного института культуры (ул. Карская, 38) открывается выставка-конкурс дизайнерских проектов. Там будут представлены разделы "Архитектура", "Интерьеры", "Индустриальный дизайн", "Коммуникативный дизайн", "Дизайн-образование", "Дизайн костюма", "Мультимедийный дизайн", "Живопись и графика".

По словам организаторов, в этом году в конкурсе участвуют вузы Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Смоленска, Электростали, Сыктывкара и других городов, а также профессиональные дизайнеры и архитекторы.

В разделах определят победителей по номинациям "Лучшая идея года", "Лучшая воплощенная работа года" и "Лучшая студенческая работа года", лучшая работа фестиваля будет отмечена главной наградой — стеклянным кубом.

В этот же день в 17 часов в концертном зале Тюменского колледжа искусств состоится конкурс моделей одежды, а 18 ноября будут награждены победители фестиваля.

Добавим, что тюменский фестиваль архитектуры, дизайна, искусств проводится ежегодно с 1997 года Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России". В 2008 году он получил статус всероссийского.

Время работы выставки:

17 ноября — 15.00–18.00

18 ноября — 12.00–18.00

19 ноября — 12.00–15.00