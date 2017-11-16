В холода в Тюменском районе 80% пожаров происходят из-за печного отопления

По данным МЧС, с начала этого года на территории Тюменского района случилось 192 пожара. Значительная часть из них возникла в результате неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов или же из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при их эксплуатации. В холодное время года пожары от печного отопления составляют около 80% от всех возгораний.

Спасатели напоминают, что они возникают в следующих случаях:

— от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов и на деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований правил пожарной безопасности;

— от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру из-за недостаточной толщины стенок печей и дымоходов, из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок, а также в результате перекала печей;

— от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа) с перегретыми или неисправными частями печей;

— от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок;

— от выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

"Все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Чтобы избежать неприятностей, проведите проверку готовности вашего отопительного оборудования. Не доверяйте проверку и ремонт дымоходов случайным "народным умельцам", лучше вызовите специалистов-профессионалов, у которых есть разрешение на данный вид деятельности", — рассказывают в ГУ МЧС по Тюменской области.

Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производят перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Для печей и очагов непрерывного действия срок очистки дымоходов устанавливается один раз в два месяца. Около печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 70×50 см. Поверхности печей и дымоходов необходимо систематически очищать от пыли и других горючих отходов.

Тюменцам напоминают, что для розжига печей запрещено использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, нельзя перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них. Не надо оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать смотреть за ними малолетним детям.