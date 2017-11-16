"ЭР-Телеком" подвел итоги 9 месяцев работы

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru") объявило консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года. Выручка компании увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24 685 млн руб. Выручка B2B увеличилась на 25% до 7 944 млн руб., выручка B2C выросла на 18% до 16 741 млн руб. Чистая прибыль выросла год к году на 150% и составила 1 035 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 7% и составило 6 041,4 тыс. абонентов.

Продуктовые инициативы

В рамках продуктовой стратегии Холдинга для b2c-сегмента, которая основывается на разработке предложений для поколения Z, геймификации и персонализации продуктов, в июле выпущено 3 игровых бонуса для геймеров, которые включают в себя доступ к пакету ТВ-каналов для геймеров, а также увеличение скорости интернета до 300 Мбит/с.

В ноябре также запущена совместная акция с МегаФоном, в рамках которой клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика.

Сделки слияния и поглощения (M&A)

В сентябре ООО "ВЕСТ КОЛЛ СПБ", входящее в состав АО "ЭР-Телеком Холдинг", завершило сделку по приобретению 100% долей ООО "Директ-Телеком", телекоммуникационного направления холдинга ТЕЛРОС. Объединение позволит укрепить позиции холдинга в b2b-сегменте города.

В сентябре завершена сделка по приобретению 100% группы компании "Сатурн-Телеком". В результате доля объединённой компании на рынке ШПД для корпоративных клиентов Перми составляет 60%. Приобретение также позволило расширить покрытие оператора на территории Пермского края.

Строительство федеральной сети IoT

"ЭР-Телеком" и французская компания Actility объявили о стратегическом сотрудничестве по развертыванию беспроводных сетей LoRaWAN для предоставления услуг на базе интернета вещей на территории России. Оператор принял решение развивать услуги интернета вещей как одного из ключевых направлений стратегии роста, в частности для предоставления IoT-решений крупным компаниям и государственным органам с применением технологии LoRaWAN. Федеральная сеть IoT будет запущена в 2018-2019 гг. в 60 городах с населением более 300 тысяч человек.

Второй этап строительства городского Wi-Fi проекта в Москве

В октябре "ЭР-Телеком" выиграл конкурс на строительство 2000 уличных хот-спотов в рамках городского Wi-Fi проекта в Москве. Контракт предполагает уплотнение Wi-Fi сети внутри Садового кольца и организацию нескольких зон покрытия между Садовым кольцом и ТТК, что должно повысить качество услуг и уровень сервиса для горожан и гостей столицы.

"Мы удовлетворены результатами деятельности Холдинга за 9 месяцев 2017 года. Третий квартал подряд мы показываем высокий темп роста выручки – более 20%. При этом прирост показывают оба бизнес-сегмента. 3 квартал стал для компании во многом знаковым. В сентябре мы приняли решение выйти на смежные рынки и запустить сеть интернета вещей с федеральным покрытием в 60 городах совместно с нашим партнером Actility в течение 2018-2019 гг. По нашим оценкам, основанным на прогнозах ведущих мировых аналитических агентств, объем рынка интернета вещей в России к 2022 году достигнет почти 800 млрд рублей, и мы видим большую перспективу нашего дальнейшего развития в этой отрасли. Наша развитая инфраструктура и имеющийся опыт внедрения IoT на базе предприятий b2b-клиентов позволят масштабировать наши компетенции и разработки дальше совместно с партнерами", - сообщил президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев.